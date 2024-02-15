Bilimin yeni keşfi şaşırttı! İnsan cesetleri ortaklık taşıyor
Birçok insan iki farklı insanın hiçbir yönden aynı olmadığını düşünür ancak, bilim insanları bunun böyle olmadığını keşfetti. Araştırmaların sonucunda tüm cesetlerin önceden düşünülenden daha fazla ortak noktaya sahip olduğu belirlendi.
Nature Microbiology'de yayınlanan yeni araştırmanın gösterdiği gibi, konu mikrobiyal ağlar olduğunda, cesetler nereden geldiklerine bakılmaksızın benzerlikler paylaşıyor.
AYNI MİKROPLARI İÇERİYOR
İnsan bedeni çürümeye başladığında, dünyanın geri kalanında oldukça nadir görülen bakteri ve mantar ayrıştırıcılarını içerir. Rahatsız edici bir düşünce gibi görünebilir ancak bu mikroplar doğal dünya için gereklidir ve cesetleri parçalayıp sonunda "çürüme ekosisteminin" bir parçası haline gelir ve bitki üretimine yardımcı olurlar. Araştırma, bilimsel çalışmaya bağışlanan 36 cesedin gömülmesini içeriyordu. Cesetlerin tamamı farklı çevresel özelliklere sahip farklı yerlere gömülmüş olsa da, araştırmacılar tarafından daha sonra alınan numunelerin tamamı aynı mikrop seçimini içeriyordu.
BÖCEKLER İNSAN KALINTISI TAŞIYOR
Uzmanlar yapılan araştırmanın sonucunda ayrıca böceklerin mikrop seçimini çürüyen insan ve hayvan kalıntılarına da taşıyabileceğine inanıyor.
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