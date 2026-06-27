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Denize düşen adamın çırpınarak can verdiği anlar görüntülendi

Denize düşen adamın çırpınarak can verdiği anlar görüntülendi

27.06.2026 09:35:00
Güncellenme:
İHA
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Denize düşen adamın çırpınarak can verdiği anlar görüntülendi

Hatay'ın Payas ilçesinde denize düşen adamın çırpınarak can verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 22 Haziran'da Payas ilçesi Karacami Mahallesi sahil kenarında yaşandı. Sabahın erken saatlerinde Cengiz Gül (60), barınakta gezdiği esnada dengesini kaybetmesiyle denize düşerek boğuldu.

Olayı fark eden çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine sahil güvenlik ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen dalgıç ekibi, adamın cansız bedenini çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle öldüğü tespit edilen Gül'ün cansız bedeni cenaze aracıyla morga götürüldü. 

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Denize düşüp boğulan Gül'ün çırpınarak can verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; dengesini kaybederek tekneden düşen Gül'ün denizde çırpınarak kurtulmaya çalışırken can verdiği anlar kameraya kaydedildi.

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