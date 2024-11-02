Denize düşen kedi, balıkçı kepçesiyle kurtarıldı
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kedi feribot iskelesine düştü. Kedi GESTAŞ çalışanları tarafından kurtarıldı.
Sabah saat 07.30 sıralarında Çanakkale'nin Lapseki ilçesi GESTAŞ feribot iskelesinde meydana gelen olayda, kedi deniz düştü.
İskelede çalışan personel kedinin denize düştüğünün fark etti. Personel daha sonra iskelede bulunan balıkçı kepçesiyle kediyi denizden çıkardı. Kedi doğal ortamına bırakıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Etiketler: #çanakkale #Lapseki #Kedi
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