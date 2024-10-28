Dünya'nın 'en şişman' kedisi öldü

Dünya'nın en şişman kedisi olarak bilinen 'Crumbs', kilo vermesi için gittiği bir veteriner diyet merkezinde yaşamını yitirdi.

Dünya'nın 'en şişman' kedisi öldü
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 28.10.2024 - 10:39

Dünya'nın en şişman kedisi olarak bilinen 'Crumbs', biraz kilo vermek için bir veterinere gittikten sadece haftalar sonra rahatsızlanarak öldü.

Crumbs , bisküvi ve çorbadan oluşan tehlikeli diyeti nedeniyle bir zamanlar 38 kilonun üzerindeydi.

Anavatanı Rusya'da, 'Kroshik' olarak adlandırılan kedi, kilo vermesi için Perm'deki bir veteriner diyet merkezinde özel bakım altına alındı. Ancak, doktorlar Cumartesi günü bir gecede aniden rahatsızlandığını ve birkaç saat sonra da öldüğünü duyurdu.

Crumbs'ın, ölüm nedeni henüz açıklanmadı, ancak veterinerler “dalakta çok sayıda büyüme ve diğer iç organlarda metastazlar” olduğunu söyledi.

İlk başlarda “yürüyemeyecek kadar büyük” olarak adlandırılan kedi, diyet planıyla sadece birkaç hafta içinde 2,2 kilo vermeyi başardı.

Klinik veterinerleri, kilo verme programının amacının fazla sıvısını kaybetmesine yardımcı olmak ve fiziksel aktivitesini arttırmak olduğunu söyledi. Bu program haftada dört kez hidroterapi, masaj ve esneme hareketlerini içeriyordu.


Etiketler: #Kedi #şişman

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