Denize düşen papağanı kurtarmak için seferber oldular

Yayınlanma: 10.05.2024 - 12:40

Güncelleme: 10.05.2024 - 13:00

İstanbul Boğazı’nda tur yapan bir teknede yolculardan birine ait olduğu öğrenilen bir papağan denize düştü.

Teknede bulunan yurttaşlar ise papağanı kurtarmak için adeta seferber oldu. Tur teknesinde bulunan yolculardan birisi denize atlayarak papağanı kurtardı. Yaşanan o anlar ise teknede bulunan yolculardan birisi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.