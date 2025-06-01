Denize giren 3 öğrenciden 2'si boğuldu: Soruşturma başlatıldı

Olay, saat 14.30 sıralarında Susanoğlu Mahallesi’ndeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım Beyazıd Kampı’nın plajında meydana geldi.

Ankara Sincan Erkunt Çıraklık Eğitim Okulu öğrencisi Cemal Emre Kurt, Mehmet Erdem Akdeniz ve Alperen Bayraktar, denize girdi. Havanın rüzgarlı, denizin de dalgalı olması nedeniyle 3 öğrenci de suda çırpınmaya başladı.

Bayraktar, çevredekiler tarafından sudan çıkarılıp, yakındaki bir özel hastaneye götürüldü. Denizde açığa doğru sürüklenen diğer iki öğrenci Akdeniz ve Kurt ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince sudan çıkarılarak, ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İKİ ÖĞRENCİ KURTARILAMADI

Akdeniz ve Kurt, doktorların tüm müdahalesine kurtarılamadı. Bayraktar'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.