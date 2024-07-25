Denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti

Mersin’de sabah saatlerinde denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 25.07.2024 - 09:29
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Olay, merkez Yenişehir ilçesi Eğriçam Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Fenerbahçe meydanındaki sahilde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 41 yaşındaki Ahmet D., sabah saatlerinde denize girdi. Bir süre sonra denizin üzerinde hareketsiz kalan şahsı yüzen başka yurttaşlar fark ederek kıyıya çıkardı.

Durum sağlık ve polis ekiplerine haber verilirken yurttaşlar ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ise olay yerine gelerek inceleme yaptı. Şahsın cenazesi daha sonra otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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