Sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı

Batman’da sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren çocuk, kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

İHA
Yayınlanma: 21.07.2024 - 17:46
Sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı
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Çamlıtepe Mahallesi’nde vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’nde sulama kanalında boğulma vakası ihbarında bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, Batman İtfaiyesi dalgıç ekipleri, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekipler ve vatandaşlar, A.G.’yi kanaldan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
A.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği özel hastanede tedavi altına alındı.


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