Silivri'de boğulma tehlikesi geçirdi: Cankurtaranlar kurtardı

Yayınlanma: 21.07.2024 - 15:54

Güncelleme: 21.07.2024 - 16:34

Hava sıcaklığının 37 dereceye yükseldiği Silivri'de vatandaşlar Mimar Sinan mahallesindeki Kumluk Plajı'na akın etti. Bu sırada denizde açılan bir kişi boğulma tehlkikesi geçirdi.

Durumu fark eden cankurtaranlar boğulma tehlikesi geçiren kişinin yardımına koştu. İki cankurtaran jet skiyle denizde çırpınan kişiyi kurtardı.Jet skiye alınan genç kumsala çıkarıldı.

Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kumluk Plajı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri herhangi bir olumsuz duruma karşı görevlerine devam ediyor.

Cankurtaranlar "Plaj sakinleri lütfen güvenlik şeridinin dışına çıkmayalım. Güvenlik şeridinin dışına çıkmak tehlikeli ve yasaktır. Denizin belirli alanlarında ani derinlik bulunmaktadır. Lütfen dikkatli olalım" sözleriyle plajdaki vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.