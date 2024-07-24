Denize giren kadına taciz iddiası: Darbedilen erkek gözaltına alındı

Bartın'da denize giren bir kadını taciz ettiği iddia edilen H.M. (34), çevredekiler tarafından darbedildi. Hafif yaralanan H.M. tedavisinin ardından gözaltına alınırken, linç girişimi, kameraya yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 24.07.2024 - 11:22
Abone Ol google-news

Mugada sahilindeki plajda, dün akşam saatlerinde denize giren kadın, yanına yaklaşan H.M.'nin kendisini taciz ettiğini iddia edip tepki gösterdi.

H.M. çevredekiler tarafından darbedildi. Linç edilmek istenen H.M., bazı kişiler ve cankurtaranların araya girmesiyle kurtarıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Hafif yaralanan H.M., götürüldüğü Bartın Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadın şikayetçi olurken, H.M. ise suçlamaları reddetti.

H.M.'ye yönelik linç girişimi çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı, soruşturma sürüyor.


Bartın haberleri deniz haberleri

İlgili Haberler

Bartın'da tüp kamyonun devrildi: 2 kişi yaralandı

Bartın'da tüp kamyonun devrildi: 2 kişi yaralandı
Bartın ırmağına sahip çıkıyor

Bartın ırmağına sahip çıkıyor
Bartın’da düğün sonrası kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Bartın’da düğün sonrası kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler