Meteoroloji verilerine göre, İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış ve rüzgar, bazı bölgelerde şiddetini artırmaya devam ediyor. İlçe kaymakamlıkları, bu olumsuz hava koşullarının güvenliği tehdit etmesi nedeniyle denize girişlerin yasaklandığını duyurdu. Peki, Denize girmenin yasak olduğu iller ve ilçeler hangileri? Denize girmek neden yasak?

DENİZE GİRMENİN YASAK OLDUĞU İLLER VE İLÇELER HANGİLERİ?

Kırklareli, Sakarya ve Tekirdağ’dabazı ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek dört gün yasaklandı. İstanbul’un ise Karadeniz’e kıyısı olan beş ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesi geçici olarak yasaklandı. Öte yandan Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Kandıra'da 8 Ağustos tarihinde deniz kullanılamayacak.

-Beykoz genelinde ve Sarıyer’in Kısırkaya Plajı’nda denize girişler 10 Ağustos’a kadar yasaklandı.

-Çatalca ve Eyüpsultan’da yasaklar 9 Ağustos’a kadar sürecek.

-Arnavutköy’de ise yasak sadece 7 Ağustos günü için geçerli oldu.