Denize sıfır arazinin AKP’li kardeşlere satışına mahkeme "dur" dedi

Yayınlanma: 27.01.2025 - 13:35

Güncelleme: 27.01.2025 - 13:35

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı’nın, İzmir’de tartışmalara neden olan TOKİ’ye ait Mavişehir’deki denize sıfır 21 bin 432 metrekare büyüklüğündeki rekreasyon alanını AKP’li Niyazi ve Sabri Memur kardeşlere satışına mahkeme “Dur” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, AKP’li Memur kardeşlerin ihaleden 7 gün önce kurduğu Samus Turizm Organizasyon adlı şirket ile 508 milyon TL’ye kazandığı ihalenin “iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle” Ankara 3. Daire Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme heyeti taşınmazın daha önce yapılan imar değişikliğinin Danıştay kararıyla iptal edildiğini hatırlatarak alanın son imar durumu hakkında bilgi ve belgelerin ibraz edilinceye kadar “yürütmenin durdurulması" karar verdi. Mahkeme heyeti “plansız” olarak satılan arazinin ihalesine ilişkin hazırlanan şartnamede de alanın Ege Denizi, kıyı ve sahil şeridi, hassas koruma bölgesi ve sulak alanı içerdiği yasak ve sınırlara ilişkin herhangi bir ibareye yer verilmediğini bildirdi.

CAMİ YAPTIRDILAR

Geçen dönemlerde AKP İzmir il yönetiminde görev alan Niyazi-Sabri Memur kardeşler; ihalesini kazandıkları arazinin 1 km uzağına 2023 yılında Memur Kardeşler ismiyle cami yaptırmışlardı. AKP’li kardeşler 2017 yılında da TRT bloklarını satın alarak gündeme gelmişlerdi. /İZMİR