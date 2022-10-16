Denizi kirleten gemiye 2 milyon 380 bin lira ceza

16 Ekim 2022 Pazar, 10:08

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerinin gece İzmit Körfezi'nde yaptığı denetim sırasında bir limanda demirli geminin, denizi kirlettiği belirlendi.

BARİYERLERLE ÖNLEM ALINDI

Türk bandıralı ‘Ondina’ isimli gemiden yakıt transferi yapıldığı sırada yakıtın denize aktığı görülerek, 2 milyon 380 bin 118 TL ceza kesildi.

Denizde bariyerle önlem alınarak, temizleme çalışmaları yapıldı.