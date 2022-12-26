Denizi kirleten gemiye 'milyonluk' ceza

İzmit Körfezi’nde denizi kirlettiği belirlenen Ukrayna bandıralı gemiye 3 milyon 492 bin 858 lira ceza kesildi.

DHA
26 Aralık 2022 Pazartesi, 11:48
Denizi kirleten gemiye 'milyonluk' ceza
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Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı’ndan, İzmit Körfezi’nde Derince’de bir limanda demirli geminin denizi kirlettiği bildirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ukrayna bandıralı ‘Lıme’ isimli kuru yük gemisinin denize balast bıraktığını belirledi.

Gemiye 3 milyon 492 bin 858 lira ceza kesildi. Kirliliğin yaşandığı bölgede temizlik çalışması yapıldı.


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