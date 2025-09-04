Denizi kirleten gemiye yaklaşık 11 milyon TL ceza!

Bartın’da 19 Haziran’da 3 kilometrelik sahil şeridinde denize girenler, suyun yüzeyinde mazot tabakası ve kötü kokuyla karşılaştı.

Yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bartın Liman Başkanlığı, jandarma ve Bartın Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler sahil kesiminde inceleme yaparak denizden numune aldı. 3 kilometrelik sahil şeridinin 500 metrelik kısmında kirlilik tespit edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri yaklaşık 5 kilometre açıkta bekleyen 7 yük gemisinden sintine numunesi alarak TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ne gönderdi. Numunelerin sonucu çıktı.

Analiz raporuna göre, kirliliğe sebep olduğu belirlenen ‘Palau’ bayraklı VOLGA-DON 5021 isimli ticari gemiye, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Çevre Kanunu’nun ilgili maddesi gereği 10 milyon 918 bin 908 lira idari para cezası kesildi.