Denizli'de 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti: İntihar mı kaza mı?

Kayalar Mahallesi Kayalar TOKİ evlerinde acı bir olay meydana geldi.

Alınan bilgilere göre;bir süredir ailevi nedenlerden dolayı bunalımda olan Emine Güngüz (51) adlı kadın oturduğu apartmanın 5'inci katından aşağıya düştü. Olayı fark eden çevredeki yurttaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin Gündüz için yaptığı kontrollerde, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Emine Güngüz’ün cansız bedeni ölüm nedenin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp morguna kaldırıldı.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR!

Olayda hayatını kaybeden Emine Gündüz’ün daha önceden 2 kere intihara teşebbüs ettiği öğrenilmesi üzerine olayın intihar olabileceği değerlendirilirken; soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Hayatını kaybeden Emine Gündüz'ün cenazesinin bugün memleketi Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.