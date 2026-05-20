Denizli'de feci trafik kazası: Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araçta 6 yaşındaki çocuk öldü

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde, yola çıkan köpeğe çarpmamak için yapılan manevra sonrası takla atarak tarlaya savrulan otomobilde bulunan 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.



Kaza, dün öğle saatlerinde Acıpayam ilçesi Oğuz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Acıpayam Alaattin Ortaokulu Müdür Yardımcısı Metin Çoban yönetimindeki otomobil seyir halindeyken önüne aniden bir köpeğin çıktı. Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün kontrolünü kaybettiği araç yoldan çıkarak takla attı ve tarlaya savruldu.



Kazada sürücü Metin Çoban ile eşi hafif yaralanırken, araçta bulunan 6 yaşındaki Hatice Kübra Çoban ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan Hatice Kübra Çoban’dan acı haber geldi. Doktorların tüm çabasına rağmen küçük çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Kazada yaralanan anne ve babanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Hatice Kübra Çoban’ın cenazesi bugün Çameli ilçesine bağlı Kolak Mahallesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.