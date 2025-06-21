Denizli'de muhtardan örnek davranış: Muhtarlığı kütüphaneye çevirdi

Denizli'nin Zeytinköy Mahallesi Muhtar Serkan Kar'ın başlattığı kitap projesi hem gençleri hem de yaşlıları okuma etkinliklerinde buluşturmaya devam ediyor.

Muhtarlık binasında oluşturulan kitaplık, mahalle sakinlerine ücretsiz kitap erişimi sağlıyor. Mahalle halkının desteğiyle hayata geçirilen projede, evlerinde okudukları kitapları bağışlayan vatandaşlar sayesinde kitaplık her geçen gün büyüyor.

Kitap okumak isteyenler, diledikleri kitabı muhtarlıktaki kitaplıktan seçerek ister muhtarlığın bulunduğu parkta isterse evine götürerek okuyabiliyor. Kitabı beğenen vatandaşlar, dilerse kitabı kalıcı olarak da alabiliyor. Böylece hem okuma alışkanlığı destekleniyor hem de dayanışma duygusu güçleniyor.





3 BİNDEN FAZLA KİTAP TOPLANDI

Yaklaşık 1 yıldır devam eden proje kapsamında bugüne kadar 3 binden fazla kitap toplandı.

Kitaplığın mevcut koleksiyonunda ise yaklaşık 700 kitap bulunuyor. Projeyle yalnızca mahalle sakinleri değil, çevredeki okullar da destekleniyor.

Kütüphane kurmak isteyen ve maddi imkanları sınırlı olan okullara muhtarlık aracılığıyla kitap yardımı yapılıyor.