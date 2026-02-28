Denizli’de vahşet: Eşini iş yerinde 13 bıçak darbesiyle yaraladı

İddiaya göre demirci ustası Ayhan Atçalıoğlu (47), sigara içtiği gerekçesiyle bir süredir tartıştığı eşi Habibe Atçalıoğlu’nun (43) iş yerine gitti. Yanında getirdiği bıçakla eşine saldıran Atçalıoğlu, kadını karın, kasık, kol ve bacak bölgelerinden defalarca bıçakladı.

Vücuduna 13 bıçak darbesi alan Habibe Atçalıoğlu ağır yaralandı, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Habibe Atçalıoğlu Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis tarafından gözaltına alınan Ayhan Atçalıoğlu’nun işlemleri sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.