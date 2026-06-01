Denizli'deki otobüs yangınından acı detaylar: Kazada 9 aylık bebeğiyle ölen baba, eşi ve oğlunu kurtarmış

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra yanan yolcu otobüsünde hayatını kaybedenlerin hikayeleri ortaya çıktı. Ölenlerin bayram tatili dönüşü, mezarlık ziyareti ve eğitim gibi nedenlerle yolculuk yaptıkları ifade edildi. Yangında 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen ile yaşamını yitiren Civan Şen'in, otobüsün camını kırarak önce eşi ve büyük oğlunu kurtardığı ancak bebeği için geri döndüğünde yaşanan kargaşa nedeniyle otobüsten çıkamadığı öğrenildi.

Kaza, dün saat 01.30 sıralarında, Aydın-Denizli Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir-Antalya seferini yapan, Mustafa Fevzi Merdün'ün (50) kullandığı Pamukkale Turizm'e ait 45 BAH 834 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Sağlık görevlilerinin kontrolünde otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdün ile yolcular Civan Şen, 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen, Hayriye Arıkan, Merve Erik, Zehra Eyiol, Kırgızistan uyruklu Güli Tayboya ve Fatma Kartal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay sırasında baba Civan Şen'in, 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen'i korumak amacıyla üzerine kapandığı öğrenildi.

CENAZELER İÇİN DNA İNCELEMESİ

Kazada yaralanan 33 kişi ise ilk müdahalelerinden sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 17'si tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 16 kişinin tedavisinin sürdüğü ve 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazada yanarak yaşamını yitirenlerin cenazelerinin kime ait olduğunun da yapılacak DNA incelemeleriyle kesin olarak belirleneceği bildirildi. Bu kapsamda İzmir ve Antalya'dan Denizli'deki Adli Tıp Kurumu'na gelen yakınlardan kan örnekleri alındı. DNA incelemelerinin tamamlanmasından sonra cenazelerin ailelerine teslim edileceği, sürecin yaklaşık 1 hafta sürebileceği öğrenildi.

YARALILARIN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Yolcuların çoğunun kaza sırasında uyuduğu öğrenildi. Yaralıların jandarmaya verdiği ilk ifadelerde, otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdün'ün kazadan yaklaşık 20 dakika önce, otoyolda seyir halindeyken araçta meydana gelen arıza nedeniyle otobüsü yol kenarına çektiğini, araçtan inip kontrol yaptığını ve ardından yoluna devam ettiğini söyledikleri öğrenildi.

Yangında ölen Civan Şen'in, eşi Sevda Şen ile çocukları Sıraç Şen (5) ve Eyüp Miraç Şen ile birlikte Kurban Bayramı tatili için İzmir'e gittiği öğrenildi. Ailenin bayram ziyaretinin ardından Antalya'ya dönmek üzere otobüse bindikleri ifade edildi. Yangın sırasında Civan Şen'in camı kırıp önce eşi Sevda Şen ile oğlu Sıraç Şen'i dışarı çıkardığı, ardından bebeği Eyüp Miraç Şen'i almak için geri döndüğü ifade edildi. Bu sırada yaşanan kargaşa nedeniyle baba ile 9 aylık oğlunun otobüsten çıkamadığı ve yaşamlarını yitirdiği öğrenildi.

ANNE İLE KIZI MEZARLIK ZİYARETİNE GİDİYORDU

Kazada yaşamını yitiren Güli Tayboya ve kızı Fatma Kartal'ın, mezarlık ziyareti için İzmir'den Antalya'nın Alanya ilçesine gitmek üzere otobüse bindikleri öğrenildi.

YENİ EVLİ ÇİFTİ KAZA AYIRDI

Kazada hayatını kaybeden Merve Erik'in, yaralı Sami Erik ile 16 Nisan'da evlendiği, çiftin İzmir'deki bayram ziyaretinin ardından Alanya'ya dönmek üzere yolculuk yaptığı belirtildi.

Öte yandan İzmir'deki bayram ziyaretlerini tamamlayan Arıkan çiftinin de Alanya'ya dönmek için otobüse bindiği, kazada Mehmet Arıkan'ın yaralı kurtulduğu, eşi Hayriye Arıkan'ın ise yaşamını yitirdiği ifade edildi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİYMİŞ

Kazada yaşamını yitiren Zehra Eyiol'un (21) da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 2'nci sınıf öğrencisi olduğu belirtildi. Eyiol'un, İzmir'deki aile ziyaretinin ardından Alanya'daki final sınavlarına katılmak üzere otobüse bindiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.