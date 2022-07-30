Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün lojistik deposunda yangın
Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait lojistik deposunda yangın çıktı. Alevlerin deponun yanındaki 112 Çağrı Merkezi'ne de ulaşmaması için İtfaiye ve TOMA'larla müdahale sürüyor.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'ndeki Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait lojistik deposunda saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu sardı.
Kıyafetten oto lastiğine kadar pek çok malzemenin bulunduğu depodaki yangında gökyüzüne dumanlar yükseldi. Dumanlar şehrin pek çok noktasından görüldü.
Alevlerin, deponun yanında bulunan 112 Çağır Merkezi'ne ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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