Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün lojistik deposunda yangın

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 11:34

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'ndeki Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait lojistik deposunda saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu sardı.

Kıyafetten oto lastiğine kadar pek çok malzemenin bulunduğu depodaki yangında gökyüzüne dumanlar yükseldi. Dumanlar şehrin pek çok noktasından görüldü.

Alevlerin, deponun yanında bulunan 112 Çağır Merkezi'ne ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.