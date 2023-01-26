Denizli'de 26 mahalleye 'şap' karantinası

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, 2 mahallede şap hastalığı tespit edilmesiyle toplam 26 kırsal mahalle karantinaya alındı; hayvan giriş- çıkışları yasaklandı.

DHA
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 17:25
Denizli'de 26 mahalleye 'şap' karantinası
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Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Apa ve Kuyucakkuzuören mahallelerinde, bazı hayvanlarda şap hastalığı tespit edildi.

Hastalığın ortaya çıkmasıyla ilçe merkezindeki canlı hayvan pazarı için karantina kararı alındı. Acıpayam Belediyesi ekipleri, geçici olarak kapatılan hayvan pazarı ve bölgede ilaçlama çalışması başlattı.

Şap hastalığının görülmesi üzerine Apa, Ovayurt, Yassıhöyük, Alaattin, Oğuz, Kırca, Aşağı, Çamlık, Gedikli, Yeni, Yukarı, Ucarı, Karahöyük, Avşar, Yeşilyuva, Kuyucakkuzören, Dedebağı, Darıveren, Aliveren, Eskiköy, Kelekçi, Akşar, Güney, Çakır, Boğazdere, Hacıkurtlar mahallelerinde geçici karantina uygulaması başlatıldı. Ayrıca bu mahallelere hayvan giriş ve çıkışları da yasaklandı. 



Denizli şap hastalığı Karantina

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