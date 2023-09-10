Denizli'de 28 yaşındaki kadın 2 gündür kayıp!

Denizli'de yaşayan 28 yaşındaki Neslihan Akhan’dan 2 gündür haber alınamıyor. Ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

İHA
Yayınlanma: 10.09.2023 - 13:28
Denizli'de 28 yaşındaki kadın 2 gündür kayıp!
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Denizli'nin Çameli ilçesinde ikamet eden Neslihan Akhan (28) cuma günü sabah saatlerinde evden çıktı.

Eve dönmeyen Akhan için yakınları jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar sonrasında bölgede ekiplerce çalışma başlatıldı.

Dün gece Pamukkale ilçesi Kayıhan Mahallesi Kasaplar Işıkları olarak bilinen yerde görüldüğü belirtilen 3 çocuk annesi Akhan için arama çalışmaları devam ediyor. 


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Denizli Kadın kayıp

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