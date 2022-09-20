Denizli’de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

20 Eylül 2022 Salı, 15:11

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, saat 14.42’de merkez üssü Çal ilçesine bağlı Peynirci Mahallesinde 3.4 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi.

Kısa süreli korku ve paniğe neden olan depremde herhangi bir hasar ve can kaybının olmadığı bildirildi.



