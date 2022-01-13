Denizli’de 4 bin dokuma tezgahı üretimi durdurdu!

13 Ocak 2022 Perşembe, 17:27

Denizli’nin dokuma merkezlerinden Babadağ’da elektrik fiyatlarına yılbaşında yapılan yüksek zamlar nedeniyle yaklaşık 4 bin dokuma tezgahında üretim durduruldu. Dünya gazetesinin haberine göre, 660 üyesi bulunan Babadağ Dokumacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ekrem Karaçoban, bir dokuma tezgahının ayda yaklaşık 1000 TL elektrik tükettiğini belirterek, “Dokumacı esnafının elektrik faturası yüzde 127 artacak. Yapılan fiyat artışıyla zarar edeceğimiz için ilçede 4 bine yakın tezgahta üretim durdu” dedi.

Dokumacı Şahin Çetin, 35 yıldır dokumacılık yaptığını, son dönemde yaşanan fiyat artışları üzerine tezgahlarını durdurmak zorunda kaldığını söyledi.

Çetin, “İşlerimiz iyi gidiyordu. Elektrik fiyatının artması üzerine, yılbaşından itibaren makinelerimizi kapattık. 20 tane makinem, 3 tane çalışanım vardı. Onlar da işsiz şu anda. Daha önce elektrik faturamız 25 bin lira geliyordu . Gelen zamlarla 50-55 bin lirayı geçecek diye düşünüyorum. 35 senedir bu işi yapıyorum, böyle bir artış görmedim” diye konuştu.

CHP'Lİ KARACA: ZAMLAR İŞ YAPAMAZ NOKTAYA GETİRDİ

Babadağ’da dokuma üretiminin büyük ölçüde durması üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, ilçeye giderek Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı ile birlikte dokumacı esnafının sorunlarını dinledi. Görüşmede Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, “Artan emtia fiyatları, motor yağındaki, tezgah parçalarındaki ve en büyük gider kalemimiz olan elektrik fiyatlarındaki artış dokumacı esnafımızı bu işi yapamaz noktaya getirdi” dedi.

20 TEZGAHINI KAPATTI, ÇALIŞANLAR İŞSİZ KALDI

Dokumacı Şahin Çetin, 35 yıldır dokumacılık yaptığını, son dönemde yaşanan fiyat artışları üzerine tezgahlarını durdurmak zorunda kaldığını söyledi. Çetin, “İşlerimiz iyi gidiyordu. Elektrik fiyatının artması üzerine, yılbaşından itibaren makinelerimizi kapattık. 20 tane makinem, 3 tane çalışanım vardı. Onlar da işsiz şu anda. Daha önce elektrik faturamız 25 bin lira geliyordu . Gelen zamlarla 50-55 bin lirayı geçecek diye düşünüyorum. 35 senedir bu işi yapıyorum, böyle bir artış görmedim” diye konuştu