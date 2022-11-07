Denizli’de 8 araç zincirleme kazaya karıştı: 4 yaralı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İHA
07 Kasım 2022 Pazartesi, 12:12
Denizli’de 8 araç zincirleme kazaya karıştı: 4 yaralı
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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde seyir halinde olan 8 araç, Acıpayam Bulvarı’nda zincirleme kazaya karıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine giden güvenlik güçleri, çevrede başka kazaların oluşmaması için önlem alırken sağlık ekibi ise yaralılar ilk müdahalede bulundu. 

Maddi hasarın oluştuğu kazada araçlar, çekiciler yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapalı kalan güzergah, araçların bölgeden uzaklaşmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. 



Denizli Pamukkale araç zincirleme kaza

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