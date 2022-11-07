Denizli’de 8 araç zincirleme kazaya karıştı: 4 yaralı
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde seyir halinde olan 8 araç, Acıpayam Bulvarı’nda zincirleme kazaya karıştı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Olay yerine giden güvenlik güçleri, çevrede başka kazaların oluşmaması için önlem alırken sağlık ekibi ise yaralılar ilk müdahalede bulundu.
Maddi hasarın oluştuğu kazada araçlar, çekiciler yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapalı kalan güzergah, araçların bölgeden uzaklaşmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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