İstanbul'da TEM Otoyolu'n zincirleme kaza: 8 yaralı
TEM Otoyolu'nda meydana gelen 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.
Otoyolun Sancaktepe mevkisinde Samandıra Gişeleri yönünde seyreden 34 TES 65 plakalı taksinin kaputunun açılması üzerine sürücü H.Ö. frene basarak durmaya çalışırken bariyerlere vurdu.
Bu sırada taksiye arkadan gelen 34 LR 4681 plakalı otomobil çarptı. Aynı yönde ilerleyen 34 ZV 7218 plakalı otomobilin de bu araca çarpmasıyla oluşan kazada, araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafiğe tek şeritten sağladı. Araçların kaza yerinden çekilmesinin ardından otoyoldaki trafik akışı normale döndü.
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