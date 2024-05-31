Denizli'de acı olay: Beton mikserinden düşen işçi ezilerek can verdi

Denizli’nin Tavas İlçesinde inşaat işinde çalışan işçi beton mikserinin üzerinden düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 09:56
Denizli'de acı olay: Beton mikserinden düşen işçi ezilerek can verdi
Abone Ol google-news

Denizli’nin Tavas İlçesi, Karahisar Mahallesi’nde meydsana gelen olayda mahallede yapımı süren bir binanın inşaatında çalışan Mustafa Marık henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı beton mikserinin üzerinden düştü.

Talihsiz işçi ezilerek olay yerine hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Denizli haberleri

İlgili Haberler

Denizli'de lisede dağıtılan tavuklu pilavdan 24 öğrenci zehirlendi

Denizli'de lisede dağıtılan tavuklu pilavdan 24 öğrenci zehirlendi
Aydın-Denizli Otoyolu’nda çalışan işçiler yine eyleme başladı

Aydın-Denizli Otoyolu’nda çalışan işçiler yine eyleme başladı
Denizli'de balkondan düşen hayatını kaybetti

Denizli'de balkondan düşen hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

1927'den bu yana ilk... Türkiye nüfusu 'yaşlandı! Türkiye'nin en yaşlı ili belli oldu

1927'den bu yana ilk... Türkiye nüfusu 'yaşlandı! Türkiye'nin en yaşlı ili belli oldu
Kripto varlıklara ilişkin kanun düzenlemesi kabul edildi

Kripto varlıklara ilişkin kanun düzenlemesi kabul edildi
Son dakika haberi... 1 Mayıs gözaltılarına iddianame: 17'şer yıla kadar hapisleri istendi

Son dakika haberi... 1 Mayıs gözaltılarına iddianame: 17'şer yıla kadar hapisleri istendi
Petra Antik Kenti, ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk sunuyor

Petra Antik Kenti, ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk sunuyor
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'hançer' yanıtı: 'O hançeri sen çok uzun yıllar tuttun'

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'hançer' yanıtı: 'O hançeri sen çok uzun yıllar tuttun'
Parçalanmış ceset vahşetinde yeni gelişme: Cesedin sırtına harf kazımış!

Parçalanmış ceset vahşetinde yeni gelişme: Cesedin sırtına harf kazımış!
Erdoğan, CHP'ye ziyaret için tarih verdi: 'Dervişoğlu ile görüşme' sorusuna yanıt

Erdoğan, CHP'ye ziyaret için tarih verdi: 'Dervişoğlu ile görüşme' sorusuna yanıt
Filenin Sultanları, Sırbistan’ı devirdi!

Filenin Sultanları, Sırbistan’ı devirdi!