Aydın-Denizli Otoyolu’nda çalışan işçiler yine eyleme başladı

Yayınlanma: 24.05.2024 - 10:26

Güncelleme: 24.05.2024 - 10:27

Aydın-Denizli Otobanı’nın Efeler-Yenipazar sınırları arasında kalan bölümde yol yapım çalışmalarına devam eden işçiler, Hamzabali Viyadüğü üstüne çıkarak eylem başlattı.

Kendilerinden önce çalışıp paralarını alamadıkları gerekçesi ile iş bırakan kişilerin yerine geldiklerini ve hakedişlerini bir türlü alamadıklarını belirten işçiler seslerini duyurmak için yaptıkları eylemleri sosyal medya hesabından da yayınlıyor.

"İŞBAŞI YAPMAYIZ"

Paraları ödenmediği için zor durumda olduklarını belirten işçiler yetkililerden yardım istedi. Alacakları ödeninceye kadar işbaşı da yapmayacaklarını belirten işçiler, yaşadıkları mağduriyet giderilinceye kadar bölgede çalışma yapılmasına da müsaade etmeyeceklerini vurguladı