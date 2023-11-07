Denizli'de acı olay: Solunum cihazına bağlı halde ölü bulundu!

Merkezefendi ilçesinde yalnız yaşayan 63 yaşındaki Ali Rıza Turhan, evinde solunum cihazına bağlı halde ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 07.11.2023 - 09:51
Denizli'de acı olay: Solunum cihazına bağlı halde ölü bulundu!
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi’nde acı bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; yalnız başına yaşayan Ali Rıza Turhan’dan (63) haber alamayan yakınları, evine gittiklerinde kendisini solunum cihazına bağlı hareketsiz halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından adese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giden sağlık ekipleri, Turhan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Cansız bedeninde herhangi bir yara ve morluk bulunmayan Turhan’ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yaşlı adamın ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu belirleneceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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