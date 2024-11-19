Denizli'de acı olay... Yalnız yaşadığı apart dairesinde ölü bulundu!
Pamukkale ilçesinde bulunan bir apart dairesinde yalnız yaşayan 28 yaşındaki Yaşar Akkaya, arkadaşları tarafından ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Topraklık Mahallesindeki bir apart dairesinde yalnız yaşayan Yaşar Akkaya’dan (28) haber alamayan arkadaşları yaşadığı eve gitti.
Akkaya’nın yalnız yaşadığı daireye giren arkadaşları, Akkaya'yı yerde hareketsiz halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Akkaya’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından Akkaya’nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Hayatını kaybeden Yaşar Akkaya'nın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Etiketler: #cansız beden #Denizli #apart #ölü
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