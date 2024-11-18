Sakarya'da bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu.
Esentepe Mahallesi'ndeki bir kişiyi boş arazide otomobilin önünde başından vurulmuş halde yerde görenler, durumu 112 Acil Servis Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği anlaşılan kişinin Volkan Ç. (40) olduğu belirlendi.
Polis, olayda kullanıldığı değerlendirilen silaha el koyarken, cenaze Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.
Etiketler: #112 Acil #acil servis #sakarya
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