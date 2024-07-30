Denizli'de asansör düştü: 4 kişi yaralandı

Yayınlanma: 30.07.2024 - 17:53

Güncelleme: 30.07.2024 - 17:54

Bozburun Mahallesi 7057 Sokak'taki taşımacılık firmasının ofis olarak kullandığı binada, içerisinde 4 kişinin olduğu asansör üçüncü kattan zemine düştü.

Asansördeki İ.K, T.A, O.M.Y. ve İran uyruklu A.S. kabinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince mahsur kaldıkları yerden çıkarıldı.

Çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.