Denizli'de asansör düştü: 4 kişi yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir iş yerindeki asansörün düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 17:53
Denizli'de asansör düştü: 4 kişi yaralandı
Abone Ol google-news

Bozburun Mahallesi 7057 Sokak'taki taşımacılık firmasının ofis olarak kullandığı binada, içerisinde 4 kişinin olduğu asansör üçüncü kattan zemine düştü.

Asansördeki İ.K, T.A, O.M.Y. ve İran uyruklu A.S. kabinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince mahsur kaldıkları yerden çıkarıldı.

Çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.


112 Acil haberleri asansör haberleri

İlgili Haberler

4’üncü kattan düşen asansördeki 3 kişi yaralandı

4’üncü kattan düşen asansördeki 3 kişi yaralandı
Amasya’da iş cinayeti… Asansörle duvar arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti!

Amasya’da iş cinayeti… Asansörle duvar arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti!
Kayseri'de iş cinayeti: Çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen 17 yaşındaki Samet kurtarılamadı

Kayseri'de iş cinayeti: Çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen 17 yaşındaki Samet kurtarılamadı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler