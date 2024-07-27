4’üncü kattan düşen asansördeki 3 kişi yaralandı

Mardin’in Artuklu ilçesinde bir binanın 4’üncü katından düşen asansördeki 1’i çocuk, 3 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 27.07.2024 - 13:19
4’üncü kattan düşen asansördeki 3 kişi yaralandı
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Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'ndeki Erkan 3 Apartmanı’nda apartmandaki asansör, henüz bilinmeyen bir nedenle 4’üncü kattan yere çakıldı. Bu sırada asansörde bulunan Selma Ü., Zahir Ç.ve Zelal Ü. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla asansörden çıkarılarak, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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