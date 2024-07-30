Kayseri'de iş cinayeti: Çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen 17 yaşındaki Samet kurtarılamadı
Kayseri'de 15 katlı binanın ikinci katından asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan inşaat işçisi Samet Ceyran (17), hayatını kaybetti.
Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Şehit Naci Akarsu Sokak'ta, dün saat 13.00 sıralarında Samet Ceyran, 15 katlı inşaatın ikinci katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten asansör boşluğuna düştü.
KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı işçiyi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ceyran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Cenaze otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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