Kayseri'de iş cinayeti: Çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen 17 yaşındaki Samet kurtarılamadı

Kayseri'de 15 katlı binanın ikinci katından asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan inşaat işçisi Samet Ceyran (17), hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 11:26
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Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Şehit Naci Akarsu Sokak'ta, dün saat 13.00 sıralarında Samet Ceyran, 15 katlı inşaatın ikinci katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten asansör boşluğuna düştü.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı işçiyi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ceyran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cenaze otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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