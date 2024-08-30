Denizli'de bıçaklı kavga: 2 kardeşten biri öldü

Yayınlanma: 30.08.2024 - 15:05

Güncelleme: 30.08.2024 - 15:08

İsabey Mahallesi'nde büfe işleten Mehmet Şaybak (37) ve kardeşi Hasan Şaybak (32) ile komşuları Hasan G. (63) ve oğlu Mustafa G. (42) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda bıçakla yaralanan Mehmet ve Hasan Şaybak, Çal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İKİ KARDEŞTEN BİRİ ÖLDÜ

Yaralılardan Mehmet Şaybak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hasan Şaybak'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hasan G. ile oğlu Mustafa G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Şaybak kardeşlerin bir süre önce evlerinin yanında bulunan arsayı satın aldığı, aynı arsayı almak isteyen Hasan G. ile aralarında husumet oluştuğu öğrenildi.