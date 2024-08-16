Denizli'de kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 kişi hayatını kaybetti
Denizli’nin Çal ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Sakızcılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri ve helikopter sevk edildi.
Kazada araçta bulunan Osman Nalçacı, eşi Kerime Nalçacı ve çiftin kızları Hatice Tekeci ile kocası Adnan Tekeci olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Çal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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