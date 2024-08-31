Denizli'de bıçaklı, sopalı kavga: 1 ölü

Denizli'nin Honaz ilçesinde 2 grup arasında çıkan, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada Hakan Koç (17), bıçaklanarak öldürüldü.

DHA
Yayınlanma: 31.08.2024 - 16:37
Denizli'de bıçaklı, sopalı kavga: 1 ölü
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Kocabaş Mahallesi'nde, dün saat 20.00 sıralarında Hakan Koç, evinin önünde daha önce kardeşini dövdüğü için aralarında husumet bulunan Burak F. (24) ve arkadaşlarıyla karşılaştı.

Koç ile Burak F. arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yanlarındaki arkadaşları da kavgaya dahil oldu. Kavgada bıçak ve sopalar kullanıldı. Kavgada Hakan Koç, bıçakla karnından yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Koç'un cansız bedeni otopsi için Honaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan jandarma, kavgaya karıştıkları belirlenen Burak F.'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.


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