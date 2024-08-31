İstanbul Ataşehir'de 'beyzbol sopalı' yol verme kavgası! Anbean kameraya yansıdı...
Ataşehir'de bir otomobil sürücüsü, yol verme nedeniyle tartıştığı hafif ticari araç sürücüsüne beyzbol sopasıyla saldırdı. Çevredekilerin ayırmaya çalıştığı kavgada hafif ticari araç sürücüsü koluna darbe aldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Ferhatpaşa Mahallesi Yeditepe Caddesi'nde, saat 13.00 sıralarında iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü.
Aracından inen otomobil sürücüsü bagajdan aldığı beyzbol sopasıyla diğer sürücüye saldırmaya çalıştı.
Kavgayı gören vatandaşlar müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı. Kolundan darbe alan hafif ticari araç sürücüsü rapor alarak beyzbol sopalı sürücüden şikayetçi oldu.
Yaşanan kavga hafif ticari araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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