Denizli'de boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin son yolculuğuna uğurlandı

28 Ekim 2021 Perşembe, 12:51

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin’in cenazesi toprağa verildi.

Yakınlarınca Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan alınan Şirin’in cenazesi, annesi Pervin Tokat’ın yaşadığı İncilipınar Mahallesi’ndeki evinin önüne getirilerek, helallik alındı.

Ardından Ulu Cami'de düzenlenen cenaze törenine, aile üyelerinin yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, bağımsız Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile vatandaşlar katıldı.

Tabuta sarılan anne Pervin Tokat, "Bebeğimdi o benim, meleğimdi. Canım yavrum. Nasıl kıydın ona?" diyerek gözyaşı döktü.

Baba Halil Şirin ise güçlükle sakinleştirilebildi. “Ben geldim kınalı kuzum” diyerek tabuta sarılan Halil Şirin; “Bana kim babiş diyecek? Kuzum, melek yüzlü kızım, kalk kızım ben geldim. Benim kızım ölmedi, vahşice katledildi. Ellerin kırılsın. Böyle bir meleğe nasıl kıydın? Nasıl kıydın be vicdansız. Gelin olduğunu göremedim. Benim de hayallerim vardı seninle… Hayallerimi aldılar, yerle bir ettiler. İnsan insana bunu yapar mı?” diyerek gözyaşı döktü. Ağabey Şevket Şirin ise kız kardeşinin tabutu üzerindeki yazmayı koklayarak gözyaşı döktü.

İzmir'de yaşayan ve ölüm haberini alınca kente gelen babası Halil Şirin ile kardeşi Şevket Şirin de genç kızın tabutu başında gözyaşlarını tutamadı.

Cenaze, burada kılınan namazın ardından Güney ilçesindeki aile mezarlığında toprağa verildi.

KADINLAR "5 DAKİKALIK OTURMA EYLEMİ" YAPTI

Cenaze namazının ardından cami dışında toplanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca'nın da aralarında olduğu bir grup kadın, 5 dakikalık "oturma eylemi" yaptı.



Karaca, yaptığı konuşmada, Şirin'in ailesini yakından tanıdığını belirterek şunları söyledi:

"Bugün bizim için çok üzüntülü bir gün. Burada hep birlikte, bir kızımızın daha canı yanmasın diye oturduk. 5 dakika sustuktan sonra, artık susmayalım. 'Bir kızımız ve kardeşimiz daha aramızdan eksilmesin' diyoruz. Şebnem ölümün yakışmayacağı kadar iyiydi. İnsanları, hayvanları seven birisiydi. Her sabah evdeki hayvanını bırakın, sokaktakiler besleyen birisiydi. Bütün kadınlara başsağlığı diliyorum."



