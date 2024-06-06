Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Yayınlanma: 06.06.2024 - 17:09

Güncelleme: 06.06.2024 - 17:37

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Akhan Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki arazözler, su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.

Çalışmalara Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek veriyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.