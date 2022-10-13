Denizli'de devrilen buzdolabının altında kalan kişi hayatını kaybetti
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde üzerine buzdolabı devrilen kişi yaşamını yitirdi.
Gerzele Mahallesi'ndeki bir evde ikamet eden ve elektrik mühendisi olduğu belirtilen Ahmet Ersoy'dan (44) haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Polis gözetiminde eve giren sağlık ekipleri devrilen buzdolabının altında kaldığı belirlenen Ersoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Ersoy'un cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan aile yakınları tarafından alınarak Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Video Haberler
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
- Sokak hayvanlarına yuva
- 'Talimat' skandalı sonrası bu kez de 'altyazı' utancı!
- Ege'nin lezzetli yemekleri yolcularla buluştu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Saray Rejimi’nin piyadesi...
- Türban önerisi AKP’yi böldü
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Çelebi' yorumu
- Soylu'nun asıl planı ortaya çıktı
- İşte Erdoğan'ın faizden elde ettiği gelir
- 'Okula dönmesini tavsiye ediyorum'
- Meteoroloji'den sağanak uyarısı
- Kaşıkçı'nın yazdığı Washington Post'a ziyaret
- Belediye binasına silahlı saldırı
- ‘Nereye kaçtı bu Kılıçdaroğlu?’