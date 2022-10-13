Adana'da asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi

Adana'da inşaat halindeki binada asansör boşluğuna düşen tesisat işçisi hayatını kaybetti.

AA
13 Ekim 2022 Perşembe, 13:05
Adana'da asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde inşaat halindeki binada çalışan tesisat işçisi Fuat Güngörecek'in (36) asansör boşluğuna düştüğünü fark eden çalışma arkadaşları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Güngörecek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Haberi alarak olay yerine gelen işçinin yakınları gözyaşı döktü.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Güngörecek'in cenazesi, polisin incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Adana inşaat asansör asansör boşluğu

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