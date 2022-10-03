Denizli’de doktor evinde ölü bulundu

03 Ekim 2022 Pazartesi, 14:12

Denizli'nin Çivril ilçesinde Gümüşsu Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ve Çivril Toplum Sağlığı Merkezinde görev yapan 53 yaşındaki Doktor Osman Özen, sabah mesaiye gelmeyince çalışma arkadaşları telefonla ulaşmaya çalıştı.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Mesai arkadaşlarına ulaşamayan toplum sağlığı merkezi çalışanları doktorun kardeşine ulaşarak evine gitmesini istedi. Abisinin evine giden kardeşi kapıyı açtığında abisi Osman Özen’i yatağında hareketsiz yatarken buldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaptıkları ilk inceleme ve muayenede Osman Özen’in kalp krizi geçirdiğini ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının olay yeri incelemesinden sonra Osman Özen’in cenazesi Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 29 yıldır Çivril’de görev yapan Osman Özen’in bekar olduğu ve tek başına yaşadığı belirtildi.



