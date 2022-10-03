Denizli’de doktor evinde ölü bulundu
Denizli’nin Çivril ilçesinde mesai arkadaşlarının haber alamadığı doktor, yalnız yaşadığı evde yakınları tarafından ölü olarak bulundu.
Denizli'nin Çivril ilçesinde Gümüşsu Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ve Çivril Toplum Sağlığı Merkezinde görev yapan 53 yaşındaki Doktor Osman Özen, sabah mesaiye gelmeyince çalışma arkadaşları telefonla ulaşmaya çalıştı.
ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU
Mesai arkadaşlarına ulaşamayan toplum sağlığı merkezi çalışanları doktorun kardeşine ulaşarak evine gitmesini istedi. Abisinin evine giden kardeşi kapıyı açtığında abisi Osman Özen’i yatağında hareketsiz yatarken buldu.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaptıkları ilk inceleme ve muayenede Osman Özen’in kalp krizi geçirdiğini ve hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcının olay yeri incelemesinden sonra Osman Özen’in cenazesi Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 29 yıldır Çivril’de görev yapan Osman Özen’in bekar olduğu ve tek başına yaşadığı belirtildi.
Video Haberler
- ''Herkes şaşırdı''
- Çobanın drone ile imtihanı
- “Meme kanseri tarama başvuruları yüzde 10 azaldı”
- Uzun süreli alınmamış kargo dolandırıcılığı uyarısı
- Küçükçekmece'de köpeği motosiklette böyle taşıdılar
- Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli
- Ürettiği proje ile teknofest'te 1'inci oldu
- Ön ödemeli devre tatil satışına hapis cezası geliyor
- Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara'da müzisyen öldürüldü!
- Sadık Albayrak'ın askıdaki kılıcı
- Haluk Levent isim isim açıkladı
- Öyle bir 104 ilçe var ki...
- Erzincan'da midibüs devrildi: 21 yaralı
- 'Ciddi bir açıklama yapacağım'
- Epistemolojik enflasyon etkisi!
- ENAG eylül ayı enflasyonunu açıkladı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt
- Kayınvalidesi konuştu: Psikopattı, işkence ediyordu