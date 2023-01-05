Denizli'de ekmeğe zam

05 Ocak 2023 Perşembe, 17:45

Gıda fiyatlarına arka arkaya zam gelmeye devam ediyor.

Denizli Fırıncılar Odası, 200 gramlık ekmeğe bir lira zam yaptı. Kararın ardından Denizli ve ilçelerinde ekmek, beş liradan satılacak.