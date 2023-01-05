Denizli'de ekmeğe zam
Türkiye yeni yıla zamlarla 'merhaba' demeye devam ediyor. Birçok ilin ardından bugün de Denizli'de ekmeğe zam geldi. Buna göre kent genelinde 200 gram ekmek beş liradan satılacak.
Gıda fiyatlarına arka arkaya zam gelmeye devam ediyor.
Denizli Fırıncılar Odası, 200 gramlık ekmeğe bir lira zam yaptı. Kararın ardından Denizli ve ilçelerinde ekmek, beş liradan satılacak.
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