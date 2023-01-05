Denizli'de ekmeğe zam

Türkiye yeni yıla zamlarla 'merhaba' demeye devam ediyor. Birçok ilin ardından bugün de Denizli'de ekmeğe zam geldi. Buna göre kent genelinde 200 gram ekmek beş liradan satılacak.

İHA
05 Ocak 2023 Perşembe, 17:45
Denizli'de ekmeğe zam
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Gıda fiyatlarına arka arkaya zam gelmeye devam ediyor.

Denizli Fırıncılar Odası, 200 gramlık ekmeğe bir lira zam yaptı. Kararın ardından Denizli ve ilçelerinde ekmek, beş liradan satılacak.


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