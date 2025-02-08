Denizli'de eş zamanlı operasyon: Gençlere suç işleten 32 kişilik örgüt çökertildi

Denizli merkezli olarak polisin 4 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, gençleri kullanarak sistematik ve örgütlü bir şekilde suç işleyen 33 kişilik silahlı örgüt çökertildi.

Denizli'de eş zamanlı operasyon: Gençlere suç işleten 32 kişilik örgüt çökertildi
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İHA
Yayınlanma: 08.02.2025 - 13:11

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, İşyeri Kurşunlama, Nitelikli Yağma, Yasadışı Silah Ticareti ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına karıştıkları belirlenen organize bir suç örgütünü takibe aldı.

18-25 yaş aralığındaki gençleri kullanarak sistematik ve örgütlü bir şekilde suçları gerçekleştiren çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün çökertilmesi için yapılan fiziki ve teknik takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Yeterli bilgi ve delile ulaşan polis ekiplerinin Denizli merkezli olarak Afyonkarahisar, Ankara ve Bingöl illerinde düzenlendiği eş zamanlı operasyonlar neticesinde 33 şüpheli yakalandı.

Şüphelilere ait 19 farklı adreste yapılan aramalarda 23 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet pompalı tüfek, 62 adet fişek, 1 adet 6136 SKM kapsamında bıçak, 1 adet muşta ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

32 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler Denizli’ye getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından "Çıkar Amaçlı Silahlı Suç Örgütü Kurmak, Yönetmek ve Üye Olmak" suçundan adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 32 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Denizli #polis

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