Lal Denizli: Afet Koordinasyon Merkezi kurma çalışmalarımızı başlattık

Yayınlanma: 03.02.2025 - 15:53

Güncelleme: 03.02.2025 - 15:53

Yarımada Kent Konseyi Dönemsel Başkanlığı’nı Çeşme Kent Konseyi’nin üstlendiği, Yarımada Kent Konseyi Birliği Toplantısı, Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya, Belediye Başkanı Lal Denizli’nin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi 22 ve 23. Dönem Milletvekili ve Urla Eski Belediye Başkanı Bülent Baratalı, Yarımada Kent Konseyi Başkanları ve üyeleri katıldı. Çeşme, Urla, Karaburun, Seferihisar, Güzelbahçe Belediyesi Kent Konseyi temsilcilerinin katıldığı toplantıda; yarımadanın sorunları ve bölgenin sosyal, kültürel zenginliğinin bir araya gelmesi ile yarımadanın gelişimine katkı sunacak çalışmalar için iş birliği üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

“KENT KONSEYLERİ BELEDİYELER İLE PROJE GELİŞTİREN BİR MUTFAK”

Toplantıda, pek çok önemli konu üzerine görüşüldü. Toplantıda konuşan Başkan Denizli, böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Denizli, kent konseyinin yerel yönetimler üzerindeki önemine dikkat çekerek, “Kent konseylerini belediyeler ile proje geliştiren bir mutfak olarak görüyorum. Belediyeler ile kent konseyi pek çok çalışmayı ortak olarak hayata geçiriyor. Toplumu dinleyerek, anlayarak, görerek ve toplumun görüşlerinden faydalanarak çalışma yürütüyorlar” dedi.

“HAT VE İNTERNET KESİLMELERİNDEN ETKİLENMEYEN TELSİZ SİSTEMİMİZİ KURDUK”

Çeşme Belediyesi olarak, bir Afet Koordinasyon Merkezi kurmak için çalışmaları başlattıklarının altını önemle çizen Denizli, “Yerinde tespit çalışmalarımızı yaptık. Reisdere Mahallemizde bir merkez kuruyoruz. Eş güdümlü olarak olası bir afet durumunda telefon, internet gibi tüm hatlar kesildiğinde dahi tüm afetlerde 24 saat kullanılabilecek, şarj edilmeden yaklaşık 72 saat, şarj edildikten sonra da sınırsız iletişimin devam edeceği Çeşme’nin genelinde çeken bir telsiz sistemi kurduk. Tüm ilçede anbean bütün müdürlüklerimiz ile iletişim kurabildiğimiz bir telsiz sistemini hayata geçirdik. Bunu şu an ilçemizin yoğun yağış aldığı günlerde test ediyoruz” diye konuştu.



