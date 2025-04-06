Denizli'de faciadan dönüldü! İki araç kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var...
Denizli’de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü karşı şeritten gelen otomobile çarptı. Kafa kafaya çarpışan iki otomobil hurdaya dönerken kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Buldan ilçesi Bölmekaya Mahallesi Denizli - Manisa karayolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, henüz plakası belirlenemeyen otomobil sürücüsü Manisa istikametinden Denizli istikametine giderken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Denizli istikametinden Manisa istikametine gitmekte olan otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR VAR
Bölgeye gelen sağlık ekipler kazada yaralanan Y.A. , A.A. , İ.T. ve İ.F.T. olay yerinde ilk müdahalelerin ardından en yakın hastaneye ambulans ile sevk etti. Kaza sonucu iki araç hurdaya dönerken yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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