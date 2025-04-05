Yayınlanma: 05.04.2025 - 22:34

Güncelleme: 05.04.2025 - 22:34

Survivor All Star'da yeni bölümde adaya veda eden yarışmacı merak ediliyor. 5 Nisan'da heyecanla beklenen düellolar gerçekleşti. Peki, Survivor'da kim elendi? Survivor'da düelloyu kim kazandı? İşte ayrıntılar...

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da İsmail ve Sedat arasındaki düellonun kazananı İsmail olurken Hikmet ve Yunus Emre arasındaki düelloyu Hikmet kazandı.

Son düello Yunus Emre ve Sedat arasında gerçekleşecek.

Düelloların ardından ödül oyununu kazanan Kırmızı Takım yarışmacıları ödülün tadını çıkardı.