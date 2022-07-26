Denizli'de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Denizli'nin Tavas ilçesinde, yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole yuvarlanan otomobilde 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Denizli-Muğla karayolu Hırka Mahallesi'nde meydana geldi.
Denizli'den Muğla'nın yönüne giden Berkay Arıca yönetimindeki 23 ADE 034 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenadındaki elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekipleri tarafından kazada yaralanan sürücü Berkay Arıca (32) ile araçta bulunan Necati Arıca (52) ve Aydın Arıca (50), Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan yaralılardan Necati Arıca ile Berkay Arıca doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Aydın Arıca'nın ise tedavisi sürüyor. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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